Si schianta con il furgone sotto al ponte del lungofiume cassone distrutto FOTO

Da ilpescara.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sul lungofiume dei Poeti a Pescara, dove un uomo alla guida di un furgone cassonato ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il sottopasso del ponte Risorgimento. L’impatto ha causato la distruzione del cassone del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali danni e responsabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

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Nuovo incidente sul lungofiume dei Poeti a Pescara dove un uomo alla guida di un furgone cassonato si è scontrato in modo molto violento contro il sottopasso del ponte Risorgimento. L'autista non ha valutato correttamente l'altezza del sottopasso e come è transitato l'impatto è stato inevitabile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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