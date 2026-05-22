Si salva il SüdTirol il Bari sprofonda il Serie C

Nel match di Bolzano tra SüdTirol e Bari, il risultato finale è stato di 0-0, lo stesso punteggio dell’andata. La partita si è conclusa senza reti, consentendo al SüdTirol di salvarsi dalla retrocessione, mentre il Bari è sceso nella Serie C. Nessuna rete è stata segnata durante i novanta minuti di gioco. La partita si è svolta in un impianto di Bolzano e ha visto le due squadre affrontarsi senza modificare il risultato complessivo delle due gare.

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