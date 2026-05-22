Si salva il SüdTirol il Bari sprofonda il Serie C
Nel match di Bolzano tra SüdTirol e Bari, il risultato finale è stato di 0-0, lo stesso punteggio dell’andata. La partita si è conclusa senza reti, consentendo al SüdTirol di salvarsi dalla retrocessione, mentre il Bari è sceso nella Serie C. Nessuna rete è stata segnata durante i novanta minuti di gioco. La partita si è svolta in un impianto di Bolzano e ha visto le due squadre affrontarsi senza modificare il risultato complessivo delle due gare.
Termina 0-0 (dopo lo stesso risultato dell’andata) la gara di Bolzano tra SüdTirol e Bari. Il pareggio salva gli altoatesini, ma condanna i galletti alla Serie C. Brutta la partita del Bari che doveva vincere ed invece ha lasciato il pallino del gioco ai padroni di casa, più vicini al vantaggio rispetto ai baresi. Il Bari torna in Serie C dopo l’ultima esperienza del 2022. Una retrocessione, tutto sommato, meritata per quanto visto nel corso dell’intera stagione e nel doppio confronto playout. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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