Nella lotta per la promozione diretta in Serie A c’è anche il Frosinone. La squadra di Alvini sfrutta il pari nel big match tra Monza e Venezia: i gialloblù superano 3-1 il Sudtirol e agganciano gli uomini di Bianco al secondo posto con 65 punti. Ora la formazione di Stroppa capolista è soltanto a +3. Al Druso, Raimondo sblocca subito il risultato. Nella ripresa Palmisani neutralizza un rigore a Casiraghi, ma Pecorino sulla ribattuta pareggia i conti. Alla fine ci pensano Calò su punizione (male Adamonis) e Ghedjemis a regalare un successo fondamentale agli ospiti. Il gruppo di Castori incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. L’Empoli torna a vincere dopo due mesi e mezzo: Caserta festeggia il primo successo sulla panchina dei toscani superando il Pescara al Castellani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie B, il Frosinone vince in casa del Sudtirol e aggancia il Monza. Bari, ko tra i fischi

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