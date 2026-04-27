Finge di essere un maresciallo dei carabinieri e raggira un’anziana | arrestato 61enne

Un uomo di 61 anni è stato arrestato per aver architettato una truffa ai danni di un’anziana di 75 anni residente ad Aci Castello. La vittima, sola in casa, ha ricevuto una telefonata sul telefono fisso da un uomo che si è presentato come un maresciallo dei carabinieri. La conversazione si è conclusa con l’inganno dell'anziana, che ha creduto di interagire con un rappresentante delle forze dell’ordine.

Un'altra truffa del finto carabiniere ha colpito una donna di 75 anni residente ad Aci Castello. La vittima, sola in casa, ha ricevuto una telefonata sul numero fisso da un uomo che si è qualificato falsamente come appartenente all'Arma dei carabinieri. Il chiamante l'ha convinta che entrambi i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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