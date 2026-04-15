Il responsabile di Sant’Egidio negli Stati Uniti ha commentato come le politiche adottate durante l’amministrazione Trump abbiano avuto impatti negativi su poveri, giovani e migranti, mentre le spese per la difesa sono state aumentate. La discussione si concentra sui cambiamenti nelle priorità del governo e sulle conseguenze per le fasce più vulnerabili della popolazione. La questione si inserisce nel quadro delle tensioni sociali e delle scelte politiche degli ultimi anni.

Come vivono i più poveri nell’America trumpista? In un momento storico in cui gli Usa stanno finanziando le guerre in corso in più parti del mondo, quali sono le conseguenze sulla gente del ceto che più fatica ad arrivare a fine mese? Chi si occupa degli immigrati che il presidente espelle? Lo abbiamo chiesto a Andrea Bartoli, presidente della fondazione Sant’Egidio negli Stati Uniti. Dopo più di trent’ anni a New York, in risposta ai drammatici effetti della pandemia, la comunità di Sant’Egidio ha aperto una Casa della Solidarietà. Quali sono i problemi che dovete affrontare ogni giorno? A New York, una città di milioni di persone, dove si parlano più di ottocento lingue, c’è chi non ce la fa, chi non riesce a pagare l’affitto, a comprare da mangiare, a mandare i figli a scuola e a spostarsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con Trump penalizzati poveri, giovani e migranti mentre si aumentano le spese per la difesa”. Parla il responsabile di Sant’Egidio negli Usa

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