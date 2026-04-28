Un giovane di 18 anni ha pubblicato un video sui social in cui si filmava mentre leccava una cannuccia e la rimetteva nel distributore. Il video, realizzato per ottenere più visualizzazioni, ha attirato l’attenzione delle autorità e ha portato a un procedimento legale che potrebbe portare a una condanna fino a due anni di carcere. La vicenda ha suscitato reazioni in diversi paesi.

Un gesto di pochi secondi, pensato per strappare qualche visualizzazione in più su Instagram, si è trasformato in un caso giudiziario internazionale dalle conseguenze pesantissime. A Singapore, nazione nota per la rigidità delle sue l decoro e l’igiene pubblica, uno studente francese di 18 anni rischia ora oltre due anni di carcere per aver leccato una cannuccia destinata all’uso pubblico e averla reinserita nell’erogatore di un distributore automatico. La provocazione e il video virale. Il protagonista della vicenda è Didier Gaspard Owen Maximilien, cittadino francese residente a Singapore con un visto accademico per frequentare la sede locale della prestigiosa ESSEC Business School.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questa città non è sicura”: si filma mentre lecca una cannuccia e la rimette nel distributore, 18enne rischia due anni di carcere

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