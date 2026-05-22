Il calcio lombardo piange l’addio a Alfredo Magni, noto come “mister”, morto all’età di 86 anni. Magni, considerato un pilastro nel calcio brianzolo, ha avuto un ruolo di rilievo in diverse squadre del territorio e ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia sportiva locale. La sua carriera ha attraversato vari club, lasciando un segno duraturo tra appassionati e giocatori. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio della zona.

MISSAGLIA (Lecco) Il calcio lombardo, in particolar modo quello brianzolo, per la scomparsa di Alfredo Magni, una vita per il Monza (giocatore dal 1960 al 1967 e allenatore biancorosso dal 1975 al 1980 e poi dal 1983 al 1986) e che durante la sua lunga carriera da tecnico, si è seduto anche su altre panchine prestigiose: Brescia, Bologna, Varese, Lanerossi Vicenza, Atalanta, Genoa, SPAL, Venezia e Lecco, tra le altre. Magni aveva 86 anni e viveva a Missaglia, nella Brianza Lecchese dove per anni con la moglie Gabriella aveva gestito l’edicola-cartoleria di Via Cavour. A rendere nota la notizia della sua morte è stato proprio il Monza: "Magni ha scritto la storia del Club, centrando una Promozione in Serie B nel 1966-67. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si è spento a 86 ani l’indimenticabile “mister“. Addio al ’gigante’ Alfredo Magni colonna storica di un altro Monza

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