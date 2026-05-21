Monza piange Alfredo Magni lo storico calciatore e allenatore dei biancorossi
Il mondo del calcio monzese si trova a dover affrontare un altro momento difficile, pochi giorni dopo la scomparsa di un importante presidente del club. Questa volta, la perdita riguarda Alfredo Magni, noto per aver giocato e allenato la squadra locale. La notizia ha suscitato grande dolore tra tifosi e addetti ai lavori, che ricordano il contributo di Magni alla storia del club. La città si stringe intorno alla famiglia e ai tanti che hanno condiviso momenti di passione e impegno con lui.
A pochi giorni dalla prematura scomparsa di Nicola Colombo, il presidente che aveva salvato il Monza dal fallimento, il mondo biancorosso è colpito da un altro grave lutto. Nella mattinata di giovedì 21 maggio si è spento Alfredo Magni - 86 anni nativo di Missaglia (Lecco) - prima calciatore e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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