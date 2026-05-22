Addio ad Alfredo Magni Il condottiero di un Monza bello e arrembante Sfiorò la A quattro volte

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Fu come andare a Roma senza vedere il papa" ripeteva sempre a chi gli chiedeva di ricordare quegli anni. Anni in cui il suo Monza lo chiamavano il “Borussia di Brianza”. Perché era bello, spregiudicato, arrembante, capace di vincere senza speculare. Per quattro anni di fila, sfiorò la Serie A facendo sognare un’intera città che cominciò a interrogarsi seriamente sulla necessità di costruire un nuovo stadio adatto a palcoscenici importanti (ne sarebbe uscito una decina di anni più tardi il Brianteo). Se ne è andato, quasi alla vigilia della finale che potrebbe portare di nuovo il Monza in quella A che per lui era stata una maledizione, l’amatissimo Alfredo Magni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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