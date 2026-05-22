Si chiude la campagna elettorale | Schlein in piazza con Martella Crosetto per Venturini al Bissuola
Venerdì pomeriggio, in Piazza Ferretto, si è tenuto il comizio conclusivo di Andrea Martella, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Venezia. La piazza era affollata di persone, pronte a seguire gli interventi dei rappresentanti politici. Nella stessa giornata, si sono svolti anche altri eventi di campagna elettorale, con la partecipazione di figure politiche di altri schieramenti. Le elezioni si terranno domenica e lunedì, e i candidati hanno concluso le proprie campagne con incontri pubblici.
I giochi sono fatti. In una Piazza Ferretto piena di gente, venerdì pomeriggio si è svolto il comizio conclusivo di Andrea Martella, candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali di Venezia, che si terranno domenica e lunedì. Martella ha chiuso la sua campagna elettorale con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
«Sostenete i comitati per il sì», il lapsus di Schlein al comizio per il no
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