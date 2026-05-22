Si chiude la campagna elettorale | Schlein in piazza con Martella Crosetto per Venturini al Bissuola

Venerdì pomeriggio, in Piazza Ferretto, si è tenuto il comizio conclusivo di Andrea Martella, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Venezia. La piazza era affollata di persone, pronte a seguire gli interventi dei rappresentanti politici. Nella stessa giornata, si sono svolti anche altri eventi di campagna elettorale, con la partecipazione di figure politiche di altri schieramenti. Le elezioni si terranno domenica e lunedì, e i candidati hanno concluso le proprie campagne con incontri pubblici.

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