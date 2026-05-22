Free Cervinara chiude la campagna elettorale con un incontro in Piazza Trescine

Da avellinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La campagna elettorale si è conclusa con un evento in piazza, dove un grande pubblico ha partecipato a un incontro organizzato all'aperto. La serata si è svolta in una villa piena di persone, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. Questo appuntamento ha rappresentato l'ultimo momento di confronto pubblico prima del voto. La scelta di tenere l'evento in una location all'aperto ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più speciale.

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Siamo arrivati alla battuta finale di questa candidatura.Ieri sera ad accoglierci una villa gremita che ha reso l'atmosfera ancora più magica.Partecipazione e proposteA pochi giorni dalla chiamata alle urne la Cittadinanza ha risposto con grande entusiasmo, dimostrando un forte legame con il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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