Free Cervinara chiude la campagna elettorale con un incontro in Piazza Trescine
La campagna elettorale si è conclusa con un evento in piazza, dove un grande pubblico ha partecipato a un incontro organizzato all'aperto. La serata si è svolta in una villa piena di persone, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. Questo appuntamento ha rappresentato l'ultimo momento di confronto pubblico prima del voto. La scelta di tenere l'evento in una location all'aperto ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più speciale.
Siamo arrivati alla battuta finale di questa candidatura.Ieri sera ad accoglierci una villa gremita che ha reso l'atmosfera ancora più magica.Partecipazione e proposteA pochi giorni dalla chiamata alle urne la Cittadinanza ha risposto con grande entusiasmo, dimostrando un forte legame con il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Entusiasmo e partecipazione al comizio di Free Cervinara in piazza Trescine Leggi la notizia su Avellinotoday.it ?Link nel primo commento ? facebook