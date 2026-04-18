Foglietti con offese sulla sede elettorale di Venturini | Vandalismo Martella condanna

Nella notte, la sede elettorale di un rappresentante locale è stata imbrattata con alcuni fogli bianchi su cui erano scritte parole offensive, attaccati ai vetri con lo scotch. L’episodio è stato definito come un atto vandalico e condannato da un rappresentante istituzionale. Le scritte sono state rimosse poco dopo. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dietro l’atto.

Nella notte qualcuno ha imbrattato la sede elettorale di Simone Venturini con alcune scritte ingiuriose, su fogli bianchi attaccati con lo scotch ai vetri, presto rimosse. Lo comunica lo staff del candidato sindaco del centrodestra parlando di «atto vandalico», e ottenendo la ferma condanna del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Inaugurata la sede elettorale di Simone Venturini a MestreNel tardo pomeriggio di sabato, in mattinata quella di campo Santa Marina a Venezia. "Muso de m..."; "Insieme verso il degrado": vandalizzata la sede elettorale del candidato VenturiniAtto vandalico nella notte a Venezia, dove la sede elettorale di Simone Venturini, candidato sindaco per il centrodestra, è stata presa di mira con...