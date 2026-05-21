Marco Donati chiude la campagna elettorale in piazza Risorgimento

L’ultimo giorno di campagna elettorale si conclude con un evento pubblico in piazza Risorgimento, dove Marco Donati terrà il suo discorso. L’appuntamento è fissato per le 18 e vedrà la partecipazione dei candidati delle liste civiche. La manifestazione si svolge nel centro della città e rappresenta l’ultimo momento di confronto tra i candidati in vista delle elezioni. La piazza si prepara ad accogliere cittadini e sostenitori per ascoltare le ultime proposte dei protagonisti della campagna.

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