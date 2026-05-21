Marco Donati chiude la campagna elettorale in piazza Risorgimento

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo giorno di campagna elettorale si conclude con un evento pubblico in piazza Risorgimento, dove Marco Donati terrà il suo discorso. L’appuntamento è fissato per le 18 e vedrà la partecipazione dei candidati delle liste civiche. La manifestazione si svolge nel centro della città e rappresenta l’ultimo momento di confronto tra i candidati in vista delle elezioni. La piazza si prepara ad accogliere cittadini e sostenitori per ascoltare le ultime proposte dei protagonisti della campagna.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – . Appuntamento domani alle 18 con i candidati delle liste civiche. Ospite Santino Cherubini degli Avanzi di Balera. La Coalizione Civica a sostegno di Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo, chiuderà domani la campagna elettorale con un evento in piazza Risorgimento. L’iniziativa prenderà il via alle ore 18 e vedrà la partecipazione dei candidati delle liste civiche che hanno accompagnato Donati nel percorso verso le elezioni amministrative. La serata avrà un clima di festa, con uno spazio dedicato ai bambini e la partecipazione di Santino Cherubini degli Avanzi di Balera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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