L’impatto con l’auto la caduta e la moto che si spezza in due | Lorenzo Valentini muore a 27 anni

Un incidente mortale si è verificato nelle scorse ore in una zona di Milano, coinvolgendo un’auto e una motocicletta. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo a due ruote avrebbe subito un impatto con un'altra vettura, cadendo a terra mentre la moto si spezzava in due. La vittima, un uomo di 27 anni, è deceduta sul posto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli, tra cui la dinamica dell’incidente, la presenza di eventuali concorsi di colpa e le velocità dei veicoli coinvolti.

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Milano – L’indagine dovrà stabilire se ci sia stato un concorso di colpa, nonché calcolare velocità e traiettorie dei veicoli. Materia per i rilievi degli specialisti della polizia locale. Per adesso, tocca dar conto dell’ennesimo morto sulle strade milanesi, il quindicesimo di questa drammatica prima metà del 2026. Un elenco che mercoledì sera si era già allungato con il nome di Alfonsa Curiale, uccisa sulle strisce da un trentottenne al volante sotto effetto di alcol e droga. Diciannove ore dopo, alle 17.40 di ieri, è deceduto Lorenzo Valentini, 27 anni compiuti lo scorso 25 settembre, nativo di Bollate e residente a Novate Milanese.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’impatto con l’auto, la caduta e la moto che si spezza in due: Lorenzo Valentini muore a 27 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il video dell'incidente tra il taxi e la moto registrato dalla dashcam: il momento dell'impatto Sullo stesso argomento Incidente in piazza Carbonari: moto si spezza in due, muore ragazzo di 27 anniUn ragazzo di 27 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, in un incidente stradale in viale Marche, all'altezza di piazza Carbonari. Milano, tragico scontro in viale Marche: moto si spezza in due, muore ragazzo di 27 anniUn ragazzo di 27 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, in un incidente stradale in viale Marche, all'altezza di piazza Carbonari.