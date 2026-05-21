Milano 27enne morto in un incidente | scontro tra la sua moto e un’automobilista
Un motociclista di 27 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all’incrocio tra viale Lunigiana e via Carbonari a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la moto e un’automobile sono entrate in collisione in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. La polizia ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare eventuali responsabilità.
Un motociclista di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Lunigiana e via Carbonari, a Milano. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto stavano percorrendo viale Lunigiana in direzione piazzale Maciachini quando la macchina, giunta all’incrocio con via Carbonari, avrebbe girato a destra senza mantenersi vicino al margine della carreggiata. Durante la manovra di svolta, il motociclista che sopraggiungeva da dietro ha urtato il fianco destro dell’auto, all’altezza dello specchietto retrovisore. Dopo l’impatto, la moto è finita al suolo, ha strisciato per diversi metri abbattendo un palo della segnaletica stradale e si è spezzata a metà contro un palo dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tram deraglia a Milano, il momento dell'incidente ripreso dalla dashcam di un'auto
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