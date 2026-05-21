Milano 27enne morto in un incidente | scontro tra la sua moto e un’automobilista

Un motociclista di 27 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all’incrocio tra viale Lunigiana e via Carbonari a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la moto e un’automobile sono entrate in collisione in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. La polizia ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare eventuali responsabilità.

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Un motociclista di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Lunigiana e via Carbonari, a Milano. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto stavano percorrendo viale Lunigiana in direzione piazzale Maciachini quando la macchina, giunta all’incrocio con via Carbonari, avrebbe girato a destra senza mantenersi vicino al margine della carreggiata. Durante la manovra di svolta, il motociclista che sopraggiungeva da dietro ha urtato il fianco destro dell’auto, all’altezza dello specchietto retrovisore. Dopo l’impatto, la moto è finita al suolo, ha strisciato per diversi metri abbattendo un palo della segnaletica stradale e si è spezzata a metà contro un palo dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, 27enne morto in un incidente: scontro tra la sua moto e un’automobilista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tram deraglia a Milano, il momento dell'incidente ripreso dalla dashcam di un'auto Sullo stesso argomento Terribile incidente a Cavour: scontro tra moto e furgone, morto un uomoUn terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, sull'ex statale 589 (denominata in quel tratto via Pinerolo) a Cavour. Lo scontro tra la sua moto e una bici, Marco muore nell’incidente. Lascia tre figliPietralunga (Perugia), 22 marzo 2026 – La moto di grossa cilindrata che procede in salita, il ciclista che in compagnia di un amico scende, il... Schianto auto-moto a Milano: 27enne muore in piazza CarbonariIn base a una prima ricostruzione della Polizia Locale, durante una svolta la moto ha urtato la vettura ed è schiantata a terra abbattendo un palo della segnaletica per poi spezzarsi a metà contro un ... fanpage.it Milano, incidente in viale Marche: moto si spezza in due, morto centauro 27enneMilano, incidente in viale Marche: moto si spezza in due, morto centauro 27enne ... msn.com