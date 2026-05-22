Si apre la tre giorni di Coldiretti | taglio del nastro per il Villaggio in piazza del Popolo
È iniziata questa mattina la tre giorni organizzata da Coldiretti in piazza del Popolo, con l’inaugurazione ufficiale del Villaggio dedicato all'agricoltura pontina e del Lazio. L’evento proseguirà fino a domenica 24 maggio e prevede esposizioni di prodotti agricoli, mercati e iniziative legate al settore. La cerimonia di apertura ha visto il taglio del nastro davanti a numerosi partecipanti, che potranno visitare gli stand e scoprire le produzioni locali.
Inaugurata la tre giorni dedicata all'agricoltura pontina e del Lazio. Questa mattina il taglio del nastro ufficiale, in Piazza del Popolo, per il Villaggio Coldiretti Latina, che fino a domenica 24 maggio porterà nel cuore della città il meglio dell’agricoltura pontina e laziale, tra mercato di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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