Le bancarelle del mercato tornano in piazza dopo il trasloco taglio del nastro

Venerdì 24 aprile, la comunità di Copparese ha assistito al ritorno del mercato settimanale in piazza del Popolo, dopo alcuni mesi di trasloco in viale Carducci. La riapertura è stata accompagnata da un taglio del nastro, segnando la fine dei lavori di riqualificazione realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La piazza ha ripreso così la sua attività abituale, con le bancarelle di nuovo in funzione.

Nella mattinata di venerdì 24 aprile, la comunità copparese ha salutato il rientro del mercato settimanale in piazza del Popolo, dopo il temporaneo trasferimento in viale Carducci per i lavori di riqualificazione finanziati dal Pnrr. Il mercato settimanale, dunque, è ritornato stabilmente nella.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Nave a Rovezzano, taglio del nastro per la nuova piazzaFirenze, 1 aprile 2026 – Una riqualificazione che tiene insieme sicurezza, attenzione ai pedoni e ai fedeli, piena funzionalità del trasporto... Taglio del nastro in via Roma 51: le prime immagini di Palazzo Ghislanzoni dopo il restauro "impossibile"Via Roma 51 torna alla città: dopo cinque aste, un restauro che ha riservato scoperte inattese e anni di cantiere silenzioso, il palazzo si apre... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Una domenica fra le bancarelle: il mercato di via Salvemini conquista i baresi; 25 aprile: mercato cittadino garantito. Trasferimento bancarelle in viale Cossetti; Borseggiatori scatenati a Lodi, ancora furti fra le bancarelle del mercato; Senza eventi e senza mercato ho perso metà del mio fatturato. Così la città muore. Da Laives il racconto di una commerciante allo stremo. Ventimiglia, blitz al mercato: sequestrati centinaia di articoli falsiContraffazione Ventimiglia: sequestrati 200 articoli falsi al mercato. Operazione della Polizia tra borse e accessori con marchi contraffatti. ligurianotizie.it Borseggiatori scatenati a Lodi, ancora furti fra le bancarelle del mercatoTra i banchi del mercato di piazza della Vittoria non solo ambulanti e visitatori, ma anche borsaioli. Prosegue infatti senza sosta in pieno centro città l’attività dei ladri che sfruttano borse las ... ilcittadino.it Studio 100. . Cambia il mercato settimanale di Martina Franca! Nuova organizzazione degli spazi: meno strade occupate e una riduzione delle bancarelle, grazie a un riordino basato sulle postazioni realmente attive. Un cambiamento pensato per migliorar - facebook.com facebook