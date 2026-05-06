Torna in piazza del Popolo il Villaggio della Coldiretti

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, piazza del Popolo a Latina ospiterà nuovamente il Villaggio della Coldiretti, un evento promosso dall’organizzazione in collaborazione con il Comune. La manifestazione prevede diverse iniziative e stand dedicati ai prodotti locali. La tre giorni si svolgerà nel centro della città, con l’obiettivo di promuovere le attività agricole e le eccellenze del territorio.

Torna a Latina il Villaggio della Coldiretti, in programma il 22, 23 e 24 maggio in piazza del Popolo e realizzato appunto da Coldiretti in collaborazione con il Comune di Latina. Per tre giorni il cuore della città tornerà a trasformarsi in un grande villaggio contadino, capace di raccontare i.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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