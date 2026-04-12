Si alza il sipario su Mir 2026 | in fiera il futuro dell' intrattenimento dal vivo

Si apre ufficialmente la fiera Mir 2026, dedicata al mondo dell'intrattenimento dal vivo. L'evento presenta una vasta gamma di innovazioni, tra cui la cultura dei DJ, le applicazioni dell'intelligenza artificiale nella creazione musicale e le tecnologie avanzate per audio, video e luci utilizzate negli eventi internazionali. La manifestazione riunisce professionisti e aziende del settore per esplorare le ultime novità nel campo dell'intrattenimento dal vivo.

Dalla dj culture alla realtà virtuale, dall’intelligenza artificiale applicata alla creazione musicale alle tecnologie audio, video e luci per i grandi live internazionali. E ancora, i sistemi immersivi che ridefiniscono la percezione dello spazio scenico e il dietro le quinte dei grandi live.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Si alza il sipario su Creattiva 2026: aperte le porte della fiera tradizionale delle arti manuali Mir, in Fiera ‘suona’ l’innovazione. Musica dal vivo, sfide e convegniDa domenica a martedì prossimo, a Rimini si torna a parlare il linguaggio del futuro. Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG