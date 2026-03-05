Si alza il sipario su Creattiva 2026 | aperte le porte della fiera tradizionale delle arti manuali

A Bergamo è iniziata la 33ª edizione di Creattiva Spring, la fiera dedicata alle arti manuali organizzata da Promoberg. Le porte sono state aperte e gli espositori hanno allestito gli stand pronti ad accogliere visitatori interessati a scoprire le novità del settore. L’evento si svolge nella tradizionale cornice di Bergamo, attirando appassionati e professionisti di tutta la regione.

Bergamo. Porte aperte per la 33ª edizione di Creattiva Spring, la storica fiera delle arti manuali organizzata da Promoberg. Per quattro giorni, fino a domenica 8 marzo, i due padiglioni della Fiera di Bergamo ospitano oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni italiane, pronti a far scoprire a professionisti e appassionati un mondo di colori, perline, ricami e tecniche creative. Oltre alla creatività, ampio spazio è dato come sempre anche a formazione e benessere: tra le iniziative più attese la Creattiva Academy, dedicata a disegno e pittura, il Creattiva Show Lab, dove sperimentare nuove tecniche, Casa Creattiva in collaborazione con Siser dedicata alla decorazione e alle idee per la casa, e l’area Master Stitch, il laboratorio dedicato al cucito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dieci giorni immersi nell’arte: alla Fiera di Bergamo si alza il sipario su BAF e IFADal 16 al 18 gennaio in contemporanea Bergamo Arte Fiera (BAF) e Italian Fine Art (fino al 25 gennaio): oltre 200 realtà espositive, più di sei...

Celebrazione in San Petronio, Zuppi: “Il Giubileo si chiude, ma restano aperte le porte delle nostre chieseBologna, 28 dicembre 2025 – “C’è bisogno della speranza cristiana, non urlata ma vissuta.