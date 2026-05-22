shrinking il companion perfetto di ted lasso da non perdere

L’estate 2026 si apre con l’attesissima quarta stagione di Ted Lasso, che sarà disponibile su Apple TV a partire dal 5 agosto. Nel frattempo, un’altra serie collegata alla stessa famiglia va segnalata come una valida alternativa da non perdere, offrendo ai fan dell’universo creato intorno a questo personaggio un’altra possibilità di intrattenimento. La programmazione estiva si prepara a regalare nuove puntate e approfondimenti per gli appassionati di questa narrazione.

L’estate 2026 si preannuncia caldissima per i fan di Ted Lasso: la quarta stagione arriverà su Apple TV il 5 agosto, e nel frattempo c’è un’altra serie della stessa famiglia che merita tutta la vostra attenzione. Si chiama Shrinking, ed è esattamente quello di cui avete bisogno per riempire l’attesa. Shrinking è stata co-creata da Bill Lawrence e Brett Goldstein due dei nomi più importanti dietro Ted Lasso insieme all’attore protagonista Jason Segel. È approdata su Apple TV nel 2023, in pieno periodo di popolarità di Ted Lasso, e sebbene molti fan abbiano seguito Goldstein (alias Roy Kent) anche in questo progetto, la serie non ha mai raggiunto lo stesso clamore. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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