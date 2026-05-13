Cristo Fernandez, noto per aver interpretato il ruolo di un allenatore di calcio in una serie televisiva, sta per passare dal set al campo da gioco. Dopo aver recitato in uno show famoso, Fernandez si appresta a diventare un attaccante professionista, con un trasferimento che lo porterà a giocare in un club di prima divisione. La notizia arriva attraverso fonti di mercato e conferma un cambiamento radicale nella sua carriera sportiva.

2026-05-13 19:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Qundo realtà e finzione si mischiano, spesso escono fuori storie che hanno dell’incredibile. È il caso dell’’attore Cristo Fernandez (non vi dice nulla? Può essere un problema) famoso per aver interpretato il ruolo di Dani Rojas nella celebre serie Apple Ted Lasso. Cosa è successo all’attaccante della leggendaria AFC Richmond? Una cosa che sembra fantascienza e invece non lo è: ha firmato un contratto da calciatore professionista con l’ El Paso Locomotive FC. Esatto, realtà e finzione che si mischiano, appunto. Quell’infortunio che ha segnato la vita e la carriera di Cristo Fernandez.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Cristo Fernandez e quel sogno folle diventato realtà: da Ted Lasso all’El Paso, diventerà attaccante per davvero!

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