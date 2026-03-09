Perché in Ted Lasso si gioca davvero a pallone A partire da Dani Rojas

In Ted Lasso, il calcio è rappresentato in modo autentico, grazie anche alla presenza di Dani Rojas, interpretato da un attore che ha un passato da calciatore professionista. Ora, a 35 anni, Rojas sta cercando di tornare a giocare nelle leghe minori americane. La serie si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per la rappresentazione realistica del mondo del calcio.

C'è Keeley, responsabile marketing, e c'è Dani Rojas, la stella della squadra, che le pende dagli occhi. Keeley gli chiede con quale prodotto gradirebbe lavorare per un'eventuale sponsorizzazione, e Dani: "La gioia". Lei replica che non crede proprio che riuscirà a fargli avere soldi con quella, e lui: "Ma a me piace dare gioia gratis". Per i cultori dell'iconografia calcistica, sono i 90 secondi in cui Ted Lasso demolisce il capitalismo nel pallone. E chi si è perso Ted Lasso, deliziosa serie tv, corra a recuperarlo. È la storia di un allenatore di football americano coi baffi da sergente e l'ottimismo di Spongebob... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

