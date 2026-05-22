Shopping in Brianza | 6 appuntamenti per ricevere buoni acquisto

In Brianza, sono stati annunciati sei appuntamenti dedicati allo shopping, durante i quali sarà possibile ricevere buoni acquisto. Per ottenere una gift card da 10 euro, è necessario spendere almeno 40 euro durante le manifestazioni. Le date esatte di questi Special Days sono state comunicate e gli eventi si svolgeranno in diversi giorni, offrendo ai consumatori l'opportunità di partecipare e usufruire delle promozioni previste. Sono stati inoltre precisati i requisiti per accedere alle gift card.

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? Domande chiave Come ottenere la gift card da 10 euro con soli 40 euro?. Quali sono le sei date esatte per partecipare agli Special Days?. Dove bisogna presentare gli scontrini per ritirare il premio immediato?. Perché è necessario acquistare in due negozi diversi per ricevere il buono?.? In Breve Date promozionali: 29 maggio, 26 giugno, 31 luglio, 25 settembre, 30 ottobre, 27 novembre 2026.. Premio di 10 euro con acquisti minimi di 40 euro in due negozi diversi.. Ritiro gift card presso il desk in galleria dalle 15:00 alle 19:00 del giorno indicato.. Scontrini validi emessi entro le 18:30 presso il centro di Paderno Dugnano.. Il Centro Commerciale Brianza di Paderno Dugnano lancia Special Days 2026, un programma di sei appuntamenti annuali che premierà la fedeltà dei clienti con buoni acquisto immediati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shopping in Brianza: 6 appuntamenti per ricevere buoni acquisto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Special Days 2026: quando lo shopping in Brianza premiaArriva in Brianza un'iniziativa pensata per premiare la fedeltà dei visitatori di un noto centro e rendere ancora più piacevole l’esperienza di... Shopping a Bologna: il Parco Commerciale cambia marcia con una ricca agenda di appuntamenti per famiglieTra uova giganti colorate ed eventi imperdibili, ecco cosa stanno preparando per Pasqua.