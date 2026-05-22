Shein contro Temu | la guerra del fast fashion arriva nei tribunali di Londra

Due noti marchi del settore fast fashion sono finiti sotto la lente dell’Alta Corte britannica in un procedimento legale che coinvolge numerose accuse di violazione dei diritti d’autore. Le accuse riguardano la presunta copia di migliaia di fotografie e pratiche che avrebbero distorto la concorrenza nel mercato. La causa, ancora in corso, ha attirato l’attenzione di osservatori e analisti del settore, evidenziando le tensioni tra le aziende leader nel segmento dell’abbigliamento rapido.

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