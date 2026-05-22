Shein contro Temu | la guerra del fast fashion arriva nei tribunali di Londra
Due noti marchi del settore fast fashion sono finiti sotto la lente dell’Alta Corte britannica in un procedimento legale che coinvolge numerose accuse di violazione dei diritti d’autore. Le accuse riguardano la presunta copia di migliaia di fotografie e pratiche che avrebbero distorto la concorrenza nel mercato. La causa, ancora in corso, ha attirato l’attenzione di osservatori e analisti del settore, evidenziando le tensioni tra le aziende leader nel segmento dell’abbigliamento rapido.
Un processo all’Alta Corte britannica pone sotto i riflettori due giganti cinesi dell’ultra-fast fashion, accusati di copiare migliaia di fotografie e di distorcere la concorrenza. In gioco non c’è solo il copyright, ma l’intero modello di business che ha rivoluzionato lo shopping globale. Nell’austera cornice dell’Alta Corte di Londra, dove le parrucche bianche dei barrister richiamano un’Inghilterra d’altri tempi, si sta consumando uno scontro che appartiene già al futuro. Da un lato Shein, il colosso dell’ultra-fast fashion con sede a Singapore che ha trasformato il modo in cui milioni di giovani comprano vestiti. Dall’altro Temu, la piattaforma di e-commerce controllata dal gruppo cinese PDD Holdings, capace di conquistare le vette degli app store mondiali in pochi mesi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Shein contro Temu: guerra in tribunale
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