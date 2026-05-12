La Francia ha avviato un'azione legale a Bruxelles contro le aziende di fast fashion provenienti dalla Cina, come Shein e Temu. La disputa, iniziata circa un anno fa con l’approvazione di una legge nazionale, riguarda le pratiche di produzione e distribuzione di questi marchi, considerate dannose per l’ambiente e per i consumatori. Ora, l’attenzione si sposta sulla possibilità di interventi a livello europeo per regolamentare il settore.

Il corpo a corpo, a dire il vero, era già cominciato un anno fa. Quando la Francia aveva approvato una normativa contro l’ultra fast fashion di origine cinese. E che oggi risponde al nome di Temu e Shein, gli unicorni del Dragone che hanno minato le fondamenta dei tanti colossi dell’abbigliamento low cost sorti in Europa in questi anni. La filosofia è sempre la stessa: prendere di mira le piattaforme cinesi di e-commerce Shein e Temu, che prosperano grazie a produzione di massa e prezzi stracciati. E che danneggiano l’ambiente. Un provvedimento che prevede anzitutto l’attribuzione di un punteggio ambientale per ciascun articolo venduto, in base a parametri come emissioni, consumo di risorse, riciclabilità.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Francia porta la battaglia sull’ultra fast fashion di Shein e Temu a Bruxelles

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