Durante la cena di gala al Festival di Cannes organizzata dal Better World Fund, l'attrice Sharon Stone si è interrotta bruscamente, pronunciando un lungo monologo. L'episodio si è verificato lunedì sera e ha attirato l'attenzione dei presenti. Nessuno si aspettava l'intervento così deciso e diretto dell'attrice, che ha parlato senza filtri, interrompendo l'evento con parole che hanno lasciato tutti sorpresi. La scena è diventata immediatamente oggetto di discussione tra i partecipanti.

Lunedì sera al Festival di Cannes, durante una cena di gala organizzata dal Better World Fund, Sharon Stone ha regalato uno di quei momenti che restano impressi nella memoria collettiva. Non per una dichiarazione politica, non per un outfit stravagante, ma per un discorso schietto, quasi brutale nella sua sincerità, che ha spezzato la patina di perfezione tipica di questi eventi esclusivi. L’icona di Hollywood, la diva che ha conquistato il cinema con pellicole indimenticabili come Basic Instinct, Casinò e Broken Flowers, ha preso il microfono e si è rivolta al pubblico presente con un invito che suonava più come un’urgenza che come una cortesia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sharon Stone sbotta e interrompe la cena di gala a Cannes: il monologo brutale che nessuno si aspettava

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Compromesso d'amore | Ornella Muti & Stefania Sandrelli | Film Completo HD

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Mettete giù quei fottuti telefoni e abbracciatevi”: Sharon Stone sbotta durante il gala dei vip

Marion Cotillard e Guillaume Canet, il retroscena a Cannes che nessuno si aspettavaLa sala stampa di Cannes 2026 ha ospitato una delle conferenze più intime e rivelatrici di questa edizione del festival, dove Guillaume Canet e...

Sharon Stone in velluto dorato a Cannes 2026: così stupisce ancora dopo il red carpetIn Costa Azzurra, allo Knights of Charity Gala, Sharon Stone è stata la perfetta padrona di casa: tutto sul suo look scintillante dal tocco mannish. dilei.it

Mettete giù quei fottuti telefoni e abbracciatevi: Sharon Stone sbotta durante il gala dei vipAll'evento del Better World Fund, Sharon Stone invita i vip a posare i telefoni e connettersi davvero tra loro. ilfattoquotidiano.it