Mettete giù quei fottuti telefoni e abbracciatevi | Sharon Stone sbotta durante il gala dei vip

Durante un evento di beneficenza, un'attrice nota ha interrotto un discorso rivolgendosi ai presenti, chiedendo di mettere da parte i telefoni e abbracciarsi. La scena è stata ripresa da diversi partecipanti e condivisa sui social media. L'attrice ha poi continuato a parlare, invitando gli invitati a concentrarsi sul momento presente anziché sui dispositivi elettronici. L'intervento ha suscitato reazioni tra il pubblico, con alcuni che hanno apprezzato il messaggio e altri che hanno commentato l'impatto della richiesta.

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“ Mettete giù quei fottuti telefoni e abbracciatevi “. Sharon Stone sbotta durante il gala dei vip. L’icona di Hollywood ha rivolto un messaggio piuttosto schietto e sincero durante una cena di gala, esortando il pubblico a connettersi meglio come esseri umani l’uno con l’altro, proprio lì durante la cena. La star di successi cinematografici come Basic Instinct, Casinò e Broken Flowers ha fatto queste affermazioni lunedì a Cannes, durante un evento organizzato dal Better World Fund, fondazione che si impegna a sostenere “il cinema e l’arte al servizio dell’umanità”. Come riportano le testate statunitensi, la Stone ha invitato i presenti a ricordare il valore della gentilezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mettete giù quei fottuti telefoni e abbracciatevi”: Sharon Stone sbotta durante il gala dei vip ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A powerful lawyer becomes the prime suspect when his wife is found murdered. Sullo stesso argomento Leggi anche: GF Vip 8, l’ex moglie di Renato Biancardi sbotta: "Non mettete in mezzo me e mia figlia" Il massaggio viso preferito di Sharon Stone prevede...molti schiaffiMassaggio viso liftante come Sharon Stone: la gestualità (giusta) fa la differenza Quella del Kyoto Kobido è un'antica tecnica giapponese di...