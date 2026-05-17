Durante la conferenza stampa di Cannes 2026, si è assistito a un momento inaspettato quando due attori hanno risposto a domande sulla loro relazione, rivelando dettagli sulla loro collaborazione professionale e sulla presenza alla manifestazione. La conversazione si è concentrata su aspetti legati al loro lavoro e alle scelte artistiche recenti, senza entrare in questioni personali o private. La sala stampa ha accolto con attenzione le dichiarazioni, creando un’atmosfera di sincera condivisione tra i presenti.

La sala stampa di Cannes 2026 ha ospitato una delle conferenze più intime e rivelatrici di questa edizione del festival, dove Guillaume Canet e Marion Cotillard hanno raccontato la genesi di Karma, il film in Competizione che segna la loro sesta collaborazione artistica, svelando un processo creativo nato da un’esigenza quasi personale del regista: scrivere finalmente un personaggio all’altezza del talento della sua attrice. “ Conosco Marion molto bene. Abbiamo lavorato insieme spesso, e avevo questa frustrazione come regista di non aver mai scritto un personaggio commisurato al suo talento “, ha confessato Canet davanti ai giornalisti. Una dichiarazione che raramente si sente pronunciare da un cineasta affermato, soprattutto dopo aver già diretto la stessa attrice in cinque film precedenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Marion Cotillard e Guillaume Canet, il retroscena a Cannes che nessuno si aspettava

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