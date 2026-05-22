Sfugge alla polizia a 240 all' ora | rintracciato nel Trevigiano

Da pordenonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un inseguimento iniziato nel centro di Fontanafredda, un veicolo ha tentato di scappare a velocità elevata, superando i 240 kmh. La fuga si è protratta fino al Trevigiano, dove le forze dell'ordine, coordinate tra polizia locale, carabinieri e il Centro operativo autostradale, sono riuscite a rintracciarlo e bloccarlo. L'intervento congiunto ha permesso di fermare il veicolo e di fermare il conducente, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un inseguimento ad alta velocità, iniziato nel centro di Fontanafredda, si è concluso nel Trevigiano grazie al coordinamento tra polizia locale, carabinieri e Centro operativo autostradale. Al termine, l'automobilista in fuga è stato identificato e deferito all'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Genova, clona la targa della moto e sfugge alla polizia, con il nuovo decreto sicurezza scatta l'arresto per un centauroPer ingannare gli autovelox e correre a tutta velocità in autostrada con la sua moto aveva clonato con un pezzo di cartone la targa del mezzo.

Ruba uno zaino all’interno di un’auto e si dà alla fuga, rintracciato dalla poliziaRuba uno zaino all'interno di un'auto e si dà alla fuga, rintracciato dalla polizia.

Ruba un camion e muore gettandosi dal mezzo per sfuggire alla poliziaLa notte scorsa vicino a Châtillon, in Valle d’Aosta, un uomo è morto nel tentativo di fuggire alla polizia dopo il furto di un camion. Secondo quanto ricostruito, l’uomo alla guida del mezzo aveva ... blitzquotidiano.it

Inseguimento choc a Civitanova, si getta in mare per sfuggire alla poliziaInseguimento ad alta tensione, la notte scorsa, nelle zone costiere del Maceratese. La vicenda si è conclusa con l'arresto di un giovane di 24 anni, di nazionalità egiziana che, per sfuggire alla ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web