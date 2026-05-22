Sfugge alla polizia a 240 all' ora | rintracciato nel Trevigiano
Durante un inseguimento iniziato nel centro di Fontanafredda, un veicolo ha tentato di scappare a velocità elevata, superando i 240 kmh. La fuga si è protratta fino al Trevigiano, dove le forze dell'ordine, coordinate tra polizia locale, carabinieri e il Centro operativo autostradale, sono riuscite a rintracciarlo e bloccarlo. L'intervento congiunto ha permesso di fermare il veicolo e di fermare il conducente, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento.
Un inseguimento ad alta velocità, iniziato nel centro di Fontanafredda, si è concluso nel Trevigiano grazie al coordinamento tra polizia locale, carabinieri e Centro operativo autostradale. Al termine, l'automobilista in fuga è stato identificato e deferito all'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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