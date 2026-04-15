A Genova un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver clonato la targa di una moto e aver tentato di sfuggire alla polizia durante un inseguimento sull’autostrada A10. L’auto inseguita si è fermata dopo un lungo inseguimento tra le automobili in coda. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto sicurezza, le autorità hanno arrestato il centauro coinvolto.

Per ingannare gli autovelox e correre a tutta velocità in autostrada con la sua moto aveva clonato con un pezzo di cartone la targa del mezzo. Un trucco che non è servito a ingannare la polizia stradale che, proprio domenica pomeriggio, sull’A10, all’altezza del casello di Pegli, lo ha fermato. O meglio, ha cercato di farlo, perché il centauro, alla vista dei lampeggianti della polizia e della paletta che gli intimava l’alt, ha accelerato a tutta velocità, forte di quella targa clonata che, ipotizzava, lo mettesse al riparo da ogni possibilità di identificazione. Eppure, dopo un inseguimento lungo parecchi chilometri, tra le auto ferme in coda e le corsie ridotte per i lavori, il motociclista è stato fermato dagli agenti all’altezza del casello di Genova Aeroporto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, clona la targa della moto e sfugge alla polizia, con il nuovo decreto sicurezza scatta l'arresto per un centauro

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