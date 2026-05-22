Gli Arcieri Club Lido hanno vinto il Trofeo di Settingiano, conquistando la medaglia d’oro. Il campo di tiro presente nel paese è l’unico omologato per le distanze di 70 metri. Tra i partecipanti, alcuni atleti sono saliti sul podio nelle diverse categorie, anche se non vengono specificati i nomi. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole ufficiali, con le premiazioni che hanno concluso l’evento.

? Domande chiave Perché il campo di Settingiano è l'unico omologato per i 70 metri? Chi sono gli atleti che hanno conquistato i podi del trofeo? Come hanno gestito gli atleti la pressione tra sport e studio? Quali sono le conseguenze per il turismo sportivo della zona??? In Breve Anastasia Poerio Piterà, Ludovica Fabio e Sofia Sgotto vincono l'oro per Club Lido. Valentino Serafino ottiene l'argento nella divisione ricurvo master presso il campo Due Mari. Edoardo Poerio Piterà e Sa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Settingiano: gli Arcieri Club Lido dominano il Trofeo con l’oro

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