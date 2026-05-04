A Terni si è svolta una competizione di tennistavolo in cui alcuni giovani atleti hanno ottenuto risultati notevoli. Due di loro hanno portato a casa tre medaglie d’oro ciascuno, mentre un atleta Under 13 è riuscito a vincere anche nella categoria Under 17, stupendo con la sua performance. I vincitori sono giovani provenienti da diverse fasce di età e hanno dimostrato grande abilità nelle rispettive gare.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani talenti che hanno conquistato quattro medaglie d'oro?. Come ha fatto un atleta Under 13 a vincere in Under 17?. Perché l'integrazione dei titoli paralimpici cambia il futuro del tennistavolo?. Quali club hanno dimostrato la massima efficacia nei nuovi metodi di allenamento?.? In Breve Victoria Tamini e Umberto Baffigi vincono titoli Under 11 a Terni.. Viola Chen Weilan e Manon Loth ottengono successi nelle categorie Under 13 e 17.. Tennistavolo Vicenza vince il titolo paralimpico classe 1-5 dopo dieci anni.. Circolo Tennistavolo Molfetta difende il titolo in piedi per il quinto anno totale.. Otto giorni di competizioni intense si sono conclusi al Pala Tennistavolo Aldo De Santis di Terni, dove ventotto titoli Under 11, 13, 15 e 17 hanno premiato i giovani talenti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennistavolo a Terni: Simi e Campagna dominano con il tris d’oro

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