Skeet Campionato Invernale 2026 | Levato oro in Eccellenza Fiamme Oro dominano anche a squadre

Nel campionato invernale di skeet 2026, disputato presso il Tav Falco in provincia di Caserta, sono stati assegnati tutti i titoli della stagione fredda. Nell'evento individuale, l'atleta nella categoria Eccellenza ha conquistato la medaglia d'oro, mentre nelle competizioni a squadre, la squadra delle Fiamme Oro si è aggiudicata la vittoria. I titoli sono stati distribuiti tra vari atleti, tra cui Longhi, Manzella e Ruta, in diverse categorie.

Sulle pedane del Tav Falco in provincia di Caserta assegnati tutti i titoli della stagione fredda. Longhi, Manzella e Ruta campioni nelle rispettive categorie. Le Fiamme Oro fanno en plein Le pedane del Tav Falco SSD di Caserta hanno ospitato il Campionato Invernale di Skeet 2026, rassegna che ha richiamato 88 specialisti impegnati nella corsa ai titoli della stagione fredda. A differenza di altre competizioni, tutti i partecipanti hanno avuto a disposizione 125 piattelli senza lo svolgimento di finali, con i podi decisi direttamente dalla somma delle cinque serie regolari. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Montecatini ospita il Campionato Invernale Giovanile FITAV di Fossa Olimpica e SkeetDomenica 1° marzo oltre 200 Under 21 in pedana al Tav Montecatini Pieve a Nievole per l’assegnazione dei titoli individuali e a squadre regionali. Leggi anche: Pattinaggio, medaglia d'oro per l'Italia anche nell'inseguimento a squadre Tutto quello che riguarda Campionato Invernale Temi più discussi: Levato trionfa al Campionato Invernale di Skeet. Fiamme Oro Campioni di Squadra; Nel weekend i Campionati Invernali Societari di Fossa Olimpica e Skeet; Tiro a volo. Quasi 500 partecipanti ai Campionati Regionali nel penultimo weekend di marzo; Gli Azzurri di Skeet in Marocco per l’avvio della stagione internazionale. Skeet, Maganuco si aggiudica il campionato nazionale invernale: bissa successo di un anno faI tiratori del tav Trinacria, negli ultimi anni, hanno sempre espresso risultati di rilievo in campo nazionale ... quotidianodigela.it Tiro a volo, nel weekend i Campionati Invernali Societari di Fossa Olimpica e SkeetFinali nazionali tra Vetralla, Caserta, Pescara e Brindisi per l’assegnazione dei titoli della stagione fredda. Intanto gli azzurri dello Skeet impegnati a Tang ... sportface.it Skeet, Maganuco si aggiudica il campionato nazionale invernale: bissa successo di un anno fa Leggi qui: https://quotidianodigela.it/skeet-maganuco-si-aggiudica-il-campionato-nazionale-invernale-bissa-successo-di-un-anno-fa - facebook.com facebook