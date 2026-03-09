Assolto dopo 45 giorni in carcere per presunti abusi sulle figlie | Così la zia ha montato le accuse

Un uomo è stato assolto dopo aver trascorso 45 giorni in carcere con l’accusa di aver molestato le proprie figlie, due bambine di 13 e 10 anni. La vicenda si è conclusa con la sua liberazione, dopo che la posizione è stata chiarita e le accuse sono state ritenute infondate. La procura ha deciso di archiviare il procedimento, evidenziando che le accuse erano state sollevate dalla zia delle minori.

Quarantacinque giorni in carcere per presunte molestie ai danni delle figlie, due ragazzine di 13 e 10 anni. Poi la scarcerazione e l’assoluzione con formula piena, «perché il fatto non sussiste». È quanto accaduto a un uomo di 58 anni residente all’Aquila, separato da tempo dalla moglie. L’uomo, che ora convive con una nuova compagna, era stato accusato dalle due figlie minorenni di comportamenti scabrosi nei loro confronti. Nell’aprile 2023, nel corso di una visita dal pediatra cui era presente anche la madre, avevano riferito di episodi «inappropriati» avvenuti nei fine settimana trascorsi con il padre. Palpeggiamenti, intrusioni nel bagno, mentre facevano la doccia e altri comportamenti invasivi, come riporta oggi Il Messaggero. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Bimbo col cuore bruciato, per l’ospedale la cartella clinica «è completa». Le accuse della famiglia sui fogli spariti: «In 45 giorni neanche una Tac»L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha respinto le accuse dell’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, morto sabato...

Autista di scuolabus condannato a 13 anni per abusi sulle bimbe, la lettera dal carcere: “Perdonatemi”È stato condannato a 13 anni di reclusione grazie a uno sconto di pena per il rito abbreviato l'autista di scuolabus che ha abusato di tre bimbe.

Una selezione di notizie su Assolto dopo

Discussioni sull' argomento Papà abusa di noi. Ma erano solo bugie, l’uomo assolto dopo 45 giorni di carcere; Roma, lesione del menisco esterno per Dybala: stop di 45 giorni; Livorno, l’omicidio stradale di Pallina è senza colpevoli: assolto il muratore; Maltrattamenti e lesioni sulla ex: senese di 45 anni assolto con formula piena.

«Papà abusa di noi». Ma erano bugie, l’uomo assolto dopo 45 giorni di carcereLe dichiarazioni delle figlie minori avevano portato il padre ad essere arrestato e detenuto per 45 giorni ma per il Tribunale dell’Aquila, le due bambine di 10 e 13 anni non sono ... ilmattino.it

Vicenza, direttore di banca venne arrestato per associazione a delinquere: assolto dopo 8 anni. Federico Zambrini era accusato di riciclaggio per conto delle cosche calabresi. In primo grado il Tribunale di Padova ha decretato che il fatto non sussiste. x.com

Liratv. . Aliberti assolto dopo 13 anni: fine del calvario "La Corte d’Appello dichiara inammissibile il ricorso della Procura" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #Aliberti #assoluzione #eseiprotagonista #anni #fine #ombre #Scafati #tredici #vicenda #vita - facebook.com facebook