L’Aquila assolto dopo 45 giorni di carcere per presunti abusi sulle figlie | Così la zia ha montato le accuse

A L’Aquila, un uomo di 58 anni è stato assolto con formula piena dal Tribunale dopo aver trascorso 45 giorni in carcere con l’accusa di abusi sulle proprie figlie minorenni. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione, che ha confermato l’estraneità dell’uomo alle accuse mosse dalla zia, che aveva presentato le denunce.

Dopo 45 giorni trascorsi in carcere con l’accusa di molestie nei confronti delle figlie minorenni, un uomo di 58 anni residente all’Aquila è stato assolto con formula piena dal Tribunale. I giudici hanno stabilito che «il fatto non sussiste», chiudendo così una vicenda giudiziaria iniziata nel 2023 e segnata da accuse molto gravi che avevano portato all’arresto dell’uomo e all’apertura di un procedimento per abusi sessuali e lesioni. Leggi anche: Abusi sulla figlia 12enne: avvocato italiano espulso dall’Argentina La storia si inserisce in un contesto familiare complesso, caratterizzato da anni di forte conflittualità tra i genitori e da una lunga serie di procedimenti civili e segnalazioni ai servizi sociali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

