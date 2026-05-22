Sessantadue chili di hashish nel portabagagli dell' auto | scatta l' arresto alle porte di Bari
Alle porte di Bari, i militari hanno intercettato un’auto e trovato nel portabagagli 62 chili di hashish. L’uomo al volante, un 58enne residente a Bitritto, è stato immediatamente arrestato. L’intervento è stato condotto dalla Compagnia di Modugno e dalla Stazione di Bitritto, che hanno eseguito i controlli e sequestrato la sostanza stupefacente. L’arrestato è stato portato in caserma e messo a disposizione delle autorità competenti.
I militari della Compagnia di Modugno e della Stazione di Bitritto hanno arrestato un 58enne residente a Bitritto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo e la scoperta nel bagagliaioL’operazione è scattata durante un’attività di monitoraggio del territorio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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