Sessantadue chili di hashish nel portabagagli dell' auto | scatta l' arresto alle porte di Bari

Alle porte di Bari, i militari hanno intercettato un’auto e trovato nel portabagagli 62 chili di hashish. L’uomo al volante, un 58enne residente a Bitritto, è stato immediatamente arrestato. L’intervento è stato condotto dalla Compagnia di Modugno e dalla Stazione di Bitritto, che hanno eseguito i controlli e sequestrato la sostanza stupefacente. L’arrestato è stato portato in caserma e messo a disposizione delle autorità competenti.

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