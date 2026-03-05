Poggiomarino 27 chili di hashish nel cofano dell’auto | arrestato 42enne

A Poggiomarino, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina, trovato con 27 chili di hashish nel cofano della sua auto. L'operazione è stata condotta durante un controllo di routine, quando è stato scoperto il traffico di droga. L'uomo è stato condotto in caserma in attesa delle decisioni delle autorità competenti.

Un 42enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Poggiomarino dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga nascosto nel portabagagli della sua auto. Durante il controllo, i militari dell’Arma hanno scoperto 27 chili di hashish all’interno del cofano posteriore di un’Alfa Romeo 159. Il carico di droga era semplicemente poggiato sul pianale del portabagagli, senza alcun sistema di occultamento. Non erano presenti vani nascosti, telecomandi o altri meccanismi utilizzati per nascondere lo stupefacente. A tradire il 42enne sarebbe stato anche il forte odore pungente dell’hashish, facilmente percepibile durante il controllo effettuato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Poggiomarino, 27 chili di hashish nel cofano dell’auto: arrestato 42enne Poggiomarino, 27 kg di hashish nel cofano: 42enne arrestatoL’uomo viaggiava con 27 chili di hashish e 327 grammi di cocaina pura: arrestato dai Carabinieri di Poggiomarino Il controllo e la scoperta nel... Da Reggio a Messina con 4 chili di hashish nel tettuccio dell'auto: arrestato corriere sullo StrettoÈ stato il fiuto infallibile del cane antidroga Lord a far scattare un’importante operazione antidroga sullo Stretto. Contenuti utili per approfondire Poggiomarino 27 chili di hashish nel.... Poggiomarino, 27 chili di hashish e cocaina pura nel cofano: arrestato 42enneUn 42enne è stato trovato con 27 chili di hashish e oltre 300 grammi di cocaina pura nascosti nel cofano della sua Alfa Romeo 159. ilgiornalelocale.it Poggiomarino, 27 chili di hashish nel portabagagli: arrestato 42ennePoggiomarino (Napoli) – Ventisette chilogrammi di hashish trasportati nel portabagagli di un’auto, senza nascondigli né stratagemmi per eludere i controlli. pupia.tv