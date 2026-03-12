sicurezza urbana assunzioni rapide nei comuni con gli elenchi idonei asmel

Il decreto-legge sulla sicurezza urbana prevede uno stanziamento di 29 milioni di euro in più destinati ai Comuni per interventi in questo settore. Contestualmente, vengono autorizzate assunzioni rapide di personale nei comuni che dispongono degli elenchi idonei, con la possibilità di derogare temporaneamente ai vincoli di spesa per favorire le nuove assunzioni.

