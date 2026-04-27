Servizi sociali elenco idonei ASMEL | nuove assunzioni nei Comuni di Villaricca e Cimitile

Nei Comuni di Villaricca e Cimitile sono in programma nuove assunzioni nel settore dei servizi sociali, con un elenco di candidature idonee pubblicato dall'ASMEL. Le due amministrazioni hanno annunciato di voler ampliare il personale dedicato al welfare locale, puntando a migliorare i servizi offerti ai cittadini. Le procedure di selezione sono aperte e riguardano varie posizioni, con il fine di rafforzare il supporto alle persone in difficoltà.

Servizi sociali in crescita: i Comuni rafforzano il welfare, Villaricca e Cimitile aprono nuove assunzioni ASMEL. 27.04.2026 – Secondo i dati di fine 2025, i beneficiari delle prestazioni sociali sono aumentati, con una media di 56,7 ogni mille abitanti rispetto ai 54,4 dell’anno precedente. Un dato che conferma una richiesta di sostegno sempre più forte da parte della cittadinanza e che investe direttamente i Comuni, primo presidio di welfare nelle comunità. Tra invecchiamento della popolazione, indebolimento delle reti familiari e assenza di giovani, i servizi sociali non sono più solo una funzione da garantire, ma una sfida da guidare e governare soprattutto nei territori delle aree meridionali, dove le criticità sono più evidenti: un assistente sociale serve mediamente più di 10.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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