Servizi postali a Castiglion Fiorentino l' opposizione | Cittadini in difficoltà servono risposte concrete

Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese ha espresso preoccupazione riguardo alla qualità dei servizi postali nel territorio di Castiglion Fiorentino. L’associazione ha sottolineato come i cittadini incontrino difficoltà nell’accesso ai servizi di consegna e sportello. La discussione si inserisce in un momento in cui si chiede un intervento da parte delle autorità competenti per migliorare le condizioni attuali. La questione riguarda specificamente le modalità di funzionamento e i tempi di risposta degli uffici postali locali.

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