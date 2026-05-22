Servizi postali a Castiglion Fiorentino l' opposizione | Cittadini in difficoltà servono risposte concrete
Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese ha espresso preoccupazione riguardo alla qualità dei servizi postali nel territorio di Castiglion Fiorentino. L’associazione ha sottolineato come i cittadini incontrino difficoltà nell’accesso ai servizi di consegna e sportello. La discussione si inserisce in un momento in cui si chiede un intervento da parte delle autorità competenti per migliorare le condizioni attuali. La questione riguarda specificamente le modalità di funzionamento e i tempi di risposta degli uffici postali locali.
Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese torna sulla situazione dei servizi postali nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino. "Numerose segnalazioni continuano ad arrivare dai cittadini - si legge in una nota - e che evidenziano diversi disagi nella gestione quotidiana dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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