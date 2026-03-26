Segnalati lupi a Premana Servono prevenzione e risposte concrete agli allevatori

A pochi giorni dalla riunione del Comitato di Indirizzo regionale Grandi carnivori 2026, sono state segnalate presenza di lupi nella zona di Premana. Le segnalazioni arrivano direttamente dagli allevatori e dal territorio locale, che chiedono interventi concreti per la gestione del problema. La questione riguarda le comunità montane lombarde, dove si rende necessario adottare misure di prevenzione e risposte adeguate.

A pochi giorni dalla riunione del Comitato di Indirizzo regionale Grandi carnivori 2026 in Regione Lombardia, arrivano dal territorio nuove segnalazioni che confermano come il tema sia sempre più attuale e urgente per le comunità montane lombarde. Nel fine settimana, infatti, è stata segnalata la presenza di due lupi in località Pezzapra, sopra Premana, in provincia di Lecco. Lo rende noto il Consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini (Fratelli d'Italia) precisando che gli animali si starebbero progressivamente avvicinando alle aree più prossime al paese, destando forte preoccupazione tra chi vive e lavora quotidianamente in alpeggio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - "Segnalati lupi a Premana. Servono prevenzione e risposte concrete agli allevatori" Articoli correlati Contratto scuola 2025-27, Serafini (Snals): “L’inflazione incalza, servono risposte concrete. Non accetteremo tagli agli organici”. INTERVISTAL'11 marzo segna l'avvio ufficiale delle trattative all'Aran per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2025-2027. Lupi vicini alle case, i comitati di Rimini Nord: "Stanchi e impauriti, aspettiamo risposte concrete"Emanuele Giordano, veterinario: "La cattura e l’abbattimento non rappresentano soluzioni strutturali: la gestione efficace passa dal monitoraggio, da... Una selezione di notizie su Segnalati lupi Argomenti discussi: Premana, cresce la paura per i lupi: Come ci difendiamo?. Segnalati lupi a Premana. Servono prevenzione e risposte concrete agli allevatoriL'intervento di Zamperini a pochi giorni dalla riunione del comitato di Indirizzo regionale Grandi Carnivori A pochi giorni dalla riunione del Comitato di Indirizzo regionale Grandi carnivori 2026 in ... leccotoday.it Lupi, sos continuo: emergenza senza fine a Osimo, segnalati anche all’AbbadiaOSIMO Lupi anche a Osimo. Proseguono gli avvistamenti degli animali in città. Dopo i casi di Campocavallo e nei pressi del parco commerciale la Coccinella, branchi di felini sono stati avvistati anche ... corriereadriatico.it