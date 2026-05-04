Teatro Eliseo in vendita ma nessun acquirente il prezzo della storica sala romana scende da 24 a 18 milioni

Il Teatro Eliseo, storico teatro di Roma, è in vendita e il suo prezzo è stato ridotto da 24 a 18 milioni di euro. La cessione è gestita dall'agenzia immobiliare di lusso Engel & Volkers. Finora, non sono stati trovati acquirenti per la sala. La riduzione del prezzo avviene nel tentativo di facilitare la vendita di questo edificio.

Si abbassa ancora il prezzo di vendita del Teatro Eliseo, che da 24 milioni di euro passa a 18. A gestire la cessione è l'agenzia immobiliare di lusso Engel & Volkers.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Teatro Comunale: 7 mecenati rilanciano il restauro della sala storica? Cosa sapere Sette mecenati finanziano il restauro della sala storica del Teatro Comunale di Bologna. Juventus, Bremer in vendita: fissato il prezzo da 60 milioniGleison Bremer entra ufficialmente nel novero dei sacrificabili della Juventus, segnando una rottura col passato in nome del nuovo piano di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Teatro Eliseo a Roma, la storica sala (ancora) in vendita: il prezzo scende a 18 milioni; Omaggio a Luciano Pavarotti degli Amici della Musica di San Severo con il tenore Francesco Ciotola e la pianista Nadia Testa; Il Teatro delle Vittorie è in vendita. È la fine di un’epoca. Teatro Eliseo in vendita, il prezzo della storica sala romana scende da 24 a 18 milioniSi abbassa ancora il prezzo di vendita del Teatro Eliseo, che da 24 milioni di euro passa a 18. A gestire la cessione è l’agenzia immobiliare di lusso Engel & Volkers. Segui le notizie di Fanpage.it d ... fanpage.it Teatro Eliseo a Roma, la storica sala (ancora) in vendita: il prezzo scende a 18 milioniChiuso dopo il Covid. La Regione Lazio avrebbe voluto comprarlo ma poi ha rinunciato. L'annuncio sul sito di una agenzia immobiliare ... roma.corriere.it Piccolo Eliseo Patroni Griffi #lascienzaenoi Teatro Eliseo BrainForum - facebook.com facebook