Ternana fallimento del club | il ‘piano’ per ripartire dalla Serie D dopo 31 anni Gli scenari

La Ternana Calcio ha annunciato il fallimento e la comunicazione ufficiale è prevista per oggi, mercoledì 13 maggio. Dopo 31 anni, il club potrebbe ripartire dalla Serie D. La decisione segue le procedure legali relative alla situazione finanziaria della società. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti su come si svilupperà il percorso per il futuro. La notizia ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

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