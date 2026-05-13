Ternana fallimento del club | il ‘piano’ per ripartire dalla Serie D dopo 31 anni Gli scenari
La Ternana Calcio ha annunciato il fallimento e la comunicazione ufficiale è prevista per oggi, mercoledì 13 maggio. Dopo 31 anni, il club potrebbe ripartire dalla Serie D. La decisione segue le procedure legali relative alla situazione finanziaria della società. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti su come si svilupperà il percorso per il futuro. La notizia ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.
Una possibilità concreta per ripartire dalla Serie D. La Ternana Calcio è fallita e la comunicazione ufficiale arriverà nel corso della giornata di oggi, mercoledì 13 maggio. I curatori infatti verificheranno l’assenza di offerte e l’asta andrà contestualmente deserta. Uno scenario già tracciato.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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