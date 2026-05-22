Serie C Ternana fallita | il Pontedera spera

La Ternana ha dichiarato il fallimento dopo che, entro le 12 di ieri, nessuno ha presentato offerte per l'acquisto della società. La seconda asta, prevista per oggi, si svolgerà senza partecipanti e rimarrà quindi senza esito. La mancanza di offerte ha portato a questa conclusione, lasciando senza alternative la squadra e le sue attività. La situazione si è definita con questa procedura, senza ulteriori interventi o sviluppi immediati.

Adesso non ci sono più salvagenti: la Ternana è fallita. Alle 12 di ieri, termine ultimo stabilito, nessuno aveva presentato offerte per rilevare la società e così la seconda asta, in programma oggi, andrà deserta. Esattamente com’era accaduto per la prima. Il club umbro si vedrà così revocare l’affiliazione e verrà cancellato dal calcio professionistico, per cui sarà costretto a ripartire dai dilettanti, precisamente dall’Eccellenza. Sembra però che sia già stato raggiunto l’accordo di fusione con l’Orvietana, che ha conquistato la salvezza nel girone E di Serie D, ma questo al Pontedera è una cosa che potrà interessare in un secondo momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Qui @seriecofficial: a seguito di mancate presentazioni di offerte per rilevare il titolo sportivo della @TernanaOfficial la società umbra è stata dichiarata fallita. Così il calcio cittadino delle fere ripartirà dai dilettanti. #Calcioparlando #SerieC #LegaPro #Tern x.com

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