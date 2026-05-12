Il club di calcio della Ternana ha annunciato il fallimento, con l’asta per la vendita che si è conclusa senza offerte. Di conseguenza, la società non presenterà domanda di iscrizione alla prossima Serie C. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine delle attività sportive per questa stagione. La squadra non prenderà parte al campionato e la situazione legale dell’ente è ora in fase di definizione.

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© Calcionews24.com - La Ternana è fallita! Asta deserta e futuro segnato: il club non si iscriverà alla prossima Serie C

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