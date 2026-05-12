fallita la ternana per foggia si riaprono le porte della serie c

Dopo il fallimento della Ternana, che ripartirà dall’Eccellenza, le possibilità per il Foggia Calcio di tornare in Serie C si sono riaperte. La situazione della Ternana ha portato a una riorganizzazione delle squadre coinvolte nel campionato, aprendo uno spazio che potrebbe essere occupato dal Foggia. La decisione ufficiale sarà presa nelle prossime settimane dalle autorità competenti.

Dopo il fallimento della Ternana (che ripartirà dall’Eccellenza), per il Foggia Calcio si riaprono le porte della Serie C. La riammissione della società rossonera nella terza categoria sarà quasi certa se il Bra (che ha perso in casa 1-0 contro la Torres) non. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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