Il Derby nella B2 di tennis femminile è tutto a vantaggio del Tc Padova che con 4 0 vince col Plebiscito
Nel campionato di serie B di tennis femminile, il Tc Padova ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Plebiscito. La seconda giornata del torneo ha visto le due squadre patavine affrontarsi in un match molto atteso. La sfida si è svolta come previsto, con il Tc Padova che ha dominato l'incontro. La partita ha avuto luogo in una giornata caratterizzata da condizioni favorevoli per entrambe le squadre.
La seconda giornata del campionato della serie B che vede le uniche due squadre patavine impegnate in campo nella serie nazionale nella divisione cadetta, ha messo la bandierina nel calendario l’atteso derby odierno. Un derby al quale, nonostante il blocco del traffico che ha limitato parecchio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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