Il Derby nella B2 di tennis femminile è tutto a vantaggio del Tc Padova che con 4 0 vince col Plebiscito

Nel campionato di serie B di tennis femminile, il Tc Padova ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Plebiscito. La seconda giornata del torneo ha visto le due squadre patavine affrontarsi in un match molto atteso. La sfida si è svolta come previsto, con il Tc Padova che ha dominato l'incontro. La partita ha avuto luogo in una giornata caratterizzata da condizioni favorevoli per entrambe le squadre.