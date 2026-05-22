Serie A Politano | Miglior vittoria? La gara col Milan resta speciale

L'esterno del Napoli Matteo Politano ha commentato la vittoria contro il Milan, definendola la più significativa. Ha sottolineato che quella partita resta speciale, anche se ha vinto altre gare. Politano ha parlato di come la squadra abbia affrontato la sfida e di quanto quella vittoria sia rimasta impressa nella memoria. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli della partita o sulle sue impressioni.

Tempo di dichiarazioni in Serie A. Nella giornata di oggi, l'esterno del Napoli Matteo Politano è stato intervistato dai microfono di Radio Cnc. Il calciatore partenopeo è tornato a parlare del match contro il Milan di Massimiliano Allegri, vinto dagli azzurri proprio grazie ad un suo gol. «Per me è stata una stagione positiva. Anche alla mia età continuo a cercare di migliorare e di aggiungere qualcosa al mio bagaglio. Voglio restare ad alti livelli ancora per qualche anno e quindi provo ogni giorno a crescere. Miglior vittoria? La gara col Milan resta speciale, anche perché ho segnato e non succede così spesso. Però, quando vinci gli scontri diretti sono tutte partite che ti restano dentro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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