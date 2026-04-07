Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan in una partita in cui ha trovato difficoltà a superare la difesa avversaria. La rete decisiva è arrivata grazie a un'azione di Matteo Politano. La vittoria ha permesso al Napoli di superare in classifica il Milan, portandosi avanti in quella che si presenta come una fase cruciale del campionato. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

Sorpasso compiuto. Il Napoli ha battuto il Milan quando sembrava impossibile scardinare il muro alzato da Allegri. L’ha spuntata grazie ai cambi decisi da Conte e alla rete di Politano. Uno scatto potente in una partita non bella. Ma il risultato - e che risultato - valeva più di tutto. L’effetto della roboante vittoria dell’Inter sulla Roma a Pasqua si è avvertito al Maradona. Altro che sfida all’arma bianca. Assente qualsiasi forma di aggressività nel primo tempo, un confronto estremamente tattico tra Conte e Allegri, con rare emozioni, la più significativa quella della conclusione di Spinazzola, come sempre affidabile per esperienza e passo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Milan 1-0, la vittoria secondo Matteo Politano

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Torino-Napoli 1-0: gol e highlights | Serie A

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